Asbest vrijgekomen bij afbraakwerken van oude kinderclub Rauw: Gemeente dient strafklacht in bij politie

MolBij de afbraakwerken van de oude kinderclub in Rauw is asbest vrijgekomen door de onverantwoorde werkwijze van de asbestverwijderaar. Het gemeentebestuur heeft daarom een strafklacht ingediend bij de politie voor verder onderzoek. Ook de aannemer en de veiligheidscoördinator van de werf mogen zich aan een officiële ingebrekestelling verwachten omdat ze niet ingegrepen hebben.

Om een nieuwe kinderclub voor onze voor- en naschoolse kinderopvang te bouwen naast de speelplaats van gemeentelijke basisschool De Zandloper in Rauw moet het bestaande oude gebouw afgebroken worden. Eén van de eerste stappen was het zorgvuldig verwijderen van de dakleien in asbest. “De aanwezigheid van asbest in het gebouw was dankzij de asbestinventaris vooraf gekend. Het verwijderen van de dakleien moest door een gespecialiseerde asbestverwijderaar gebeuren volgens alle wettelijke normen. Bovendien was met de hoofdaannemer afgesproken dat dit tijdens de krokusvakantie zou gebeuren, zodat er geen enkel risico was voor kinderen op de aanpalende speelplaats”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).

De asbestverwijderaar hield zich echter niet aan de afspraken. “Zonder verwittiging vooraf werd het verwijderen van de asbestleien verplaatst naar maandag 7 maart, de eerste schooldag na de krokusvakantie. Bovendien gebeurde dit op een onveilige manier. De leien werden niet zorgvuldig verwijderd met behulp van een kraan, ze werden gewoon naar beneden in een container gegooid. Deze onverantwoorde aanpak leidt mogelijk tot het breken van de leien en bijhorende stofvorming, wat bij asbestverwijdering absoluut moet vermeden worden”, vertelt Caeyers. Een alerte buurtbewoner bracht het gemeentebestuur die maandag nog op de hoogte over de gang van zaken. Dinsdagochtend 8 maart stuurde de gemeente daarop een medewerker van de dienst patrimonium. Die wees de hoofdaannemer en de veiligheidscoördinator op de foutieve aanpak en legde de werken stil.

Herstart

De werfarbeiders beslisten vervolgens om de werkwijze aan te passen en hebben op eigen initiatief de werken hervat met behulp van een kraan. Na de herstart verliepen de werken wel volgens de veiligheidsvoorschriften. “Naast het stilleggen van de werken informeerde het gemeentebestuur meteen ook de verantwoordelijke veiligheidscoördinator over het voorval. Woensdag 9 maart kwam deze persoon ter plaatse voor een werfbezoek. In zijn verslag dat op donderdag 10 maart werd overgemaakt, concludeerde hij letterlijk dat alles er “net en proper” bijligt. Nergens werd melding gemaakt van sporen van asbest op de werf of in de onmiddellijke omgeving. De veiligheidscoördinator stelde alleszins niet dat extra voorzorgsmaatregelen vereist waren.”

Staalnames

Het gemeentebestuur was echter niet overtuigd en besliste een onafhankelijke asbestdeskundige aan te stellen. Die maakte een plaatsbezoek op vrijdag 11 maart. “Dankzij dit plaatsbezoek kreeg de deskundige een goed beeld van de gebeurtenissen voor de latere toelichting aan de ouders en had hij de kans om stalen te nemen op de werf en de onmiddellijke omgeving”, zegt de burgemeester. De afgenomen stalen wezen op mogelijke sporen van asbest. “Meteen werd in samenspraak met het gemeentebestuur beslist om de kinderen uit voorzorg niet langer op de speelplaats te laten spelen. De aannemer kreeg bovendien de opdracht om tijdens het weekend grondige reinigings- en opruimwerken te organiseren.”

Volledig scherm Zo zal het nieuwe gebouw voor de Kinderclub in Rauw er uitzien © Gemeente Mol

Maandagnamiddag 14 maart werden vervolgens nieuwe stalen genomen. “Zo kunnen we controleren dat alle asbestrisico’s effectief verdwenen zijn. Pas bij een absolute zekerheid geven we de speelplaats opnieuw vrij.” Tegelijkertijd werden alle ouders van de betrokken kinderen opnieuw geïnformeerd over het verder verloop van de feiten. Ook kondigde de gemeente aan om samen met verschillende experts een infomoment te organiseren om eventuele gezondheidsrisico’s te duiden.

Bezorgdheden

Het gemeentebestuur deelt de bezorgdheden van de ouders en betreurt ten zeerste het verloop van de asbestverwijdering. “We hopen dat het gerecht het volledige verloop grondig onderzoekt en de betrokkenen ter verantwoording voor het gerecht brengt. Op dit moment gaat al onze aandacht naar een veilige speelomgeving voor de kinderen”, zegt de burgemeester. “We nemen deze pas in gebruik wanneer de speelplaats volledig asbestvrij is. Pas nadien kunnen de werken hervatten, waarbij de verdere afbraakwerken nooit mogen gebeuren als er kinderen op de speelplaats zijn. Daarnaast komen er extra veiligheidsmaatregelen om de werf af te schermen. De gezondheid van de kinderen vormt onze allergrootste bekommernis."

In samenspraak met de school en onze dienst buitenschoolse kinderopvang informeerde het gemeentebestuur de afgelopen week alle ouders zo goed mogelijk over de situatie. De ouders ontvingen vier verschillende mailings (op dinsdag 8, woensdag 9, donderdag 11 en maandag 14 maart), een vijfde wordt meteen opgesteld als de recente staalnames geanalyseerd zijn. Daarnaast staat een infomoment in de steigers, waarbij ouders alle informatie vernemen over mogelijke gezondheidsrisico’s.

Werfopvolging

Oppositiepartij Vooruit Mol vraagt ondertussen om een betere opvolging van gemeentelijke werven. “Onze fractie heeft heel wat vragen over hoe de werfopvolging is verlopen. Als er zulke delicate werken moeten gebeuren en aannemers op zulke wijze en meermaals zich niet aan de afspraken houden, dan is er duidelijk iets is mis”, klinkt het. “Op de gemeenteraad van komende maandag zullen we samen met het bestuur de evaluatie maken van hoe de werfopvolging verlopen is. Maar vooral zullen we de kijken hoe we zulke situaties in de toekomst kunnen vermijden”, stelt Vooruit-gemeenteraadslid en betrokken ouder Tomas Sergooris.

