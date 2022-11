Artemis I-raket van NASA reist met Belgische technologie naar de maan: “We meten de stralingsdosis die astronauten zullen oplopen – tot op orgaanniveau”

MolAls alles verloopt zoals gepland, lanceert NASA op woensdag 16 november de Artemis I-raket naar de maan. Aan boord bevinden zich driehonderd Belgische sensoren van het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN. Die hangen samen met nog zo’n 10.900 andere sensoren aan de poppen Helga en Zohar, die zo de blootstelling aan kosmische straling tijdens een maanmissie in kaart brengen en tegelijk een speciaal ontworpen ruimtevest testen. “De straling in de ruimte en die op aarde valt immers niet te vergelijken”, zegt Olivier Van Hoey, dosimetrie-expert bij SCK CEN.

De maanmissie van NASA werd inmiddels al drie keer uitgesteld, maar woensdag 16 november is het eindelijk zover: de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie lanceert haar gloednieuwe maanraket SLS, kort voor Space Launch System. Die 98-meter hoge raket - bijgenaamd Artemis I - zal het ruimteschip Orion in een baan om de maan katapulteren. Het ruimteschip is ‘bemand’ met drie poppen, waarmee we hier op aarde alle omstandigheden aan boord zorgvuldig kunnen opvolgen. Commandant Moonikin Campos – de pop van NASA – meet de druk en belasting die astronauten bij de lancering ondervinden. De twee andere poppen Helga en Zohar brengen ondertussen de blootstelling aan kosmische straling tijdens een maanmissie in kaart.

De poppen Zohar (met vest) en Helga liggen klaar voor vertrek. © NASA/LM/DLR

“Helga en Zohar zijn uitgerust met maar liefst 11.200 sensoren. Driehonderd daarvan komen van ons onderzoekscentrum. De sensoren meten de stralingsdosis die astronauten bij dergelijke missies zullen oplopen – tot op orgaanniveau”, aldus een trotse Olivier Van Hoey, dosimetrie-expert bij SCK CEN. “Waarom is dat belangrijk? Zowel NASA als de Israëlische ruimtevaartorganisatie ISA heeft de ambitie om de mens opnieuw naar de maan te brengen. Deze missie is eigenlijk de eerste stap in het maanprogramma van NASA. Als de ruimtevaartorganisatie opnieuw astronauten naar onze maan stuurt, moet dat natuurlijk wel veilig zijn.”

“Vandaar dat er poppen meereizen om de kosmische straling te meten. De straling in de ruimte en die op aarde valt immers niet te vergelijken. Die ioniserende straling kan op termijn aanleiding geven tot een verhoogde kans op kanker of een andere gezondheidsimpact. Zo wordt bijvoorbeeld geschat dat astronauten op Mars tot wel 10 procent meer kans zullen hebben om kanker te krijgen. Het is dus heel belangrijk dat we die blootstelling zoveel mogelijk beperken”, zegt de stralingsexpert.

De poppen Zohar en Helga werden uitgerust met ruim 11.000 sensoren, waarvan er 300 uit België komen. © NASA/LM/DLR

Ruimtevest

Daarom zijn de poppen niet alleen uitgerust met sensoren, maar ook met een ruimtevest die speciaal ontworpen werd door het Israëlische bedrijf StemRad. De vest gaat mee aan boord om te testen of de uitrusting wel degelijk voldoende bescherming biedt tegen kosmische straling. Zo draagt de Duitse pop Helga geen vest, haar Israëlische zus Zohar wel. “We plakten bij beide poppen een honderdtal dosimeters aan de buitenkant – naar analogie van het menselijke lichaam ter hoogte van de huid. Wat we op die plaats meten, vertelt ons veel over de dosis die we in meer stralingsgevoelige organen zullen vinden. Denk bijvoorbeeld aan de maag, de longen of de baarmoeder”, legt Van Hoey uit. “Bij Zohar – de pop met vest – herhalen we dat, maar plaatsen we honderd extra detectoren bovenop de vest. Dat geeft ons de kans om de stralingsblootstelling tussen beide poppen te vergelijken, het stralingsverschil bij het dragen van een ruimtevest te berekenen en op die manier de bescherming ervan na te gaan.”

Quote Als we astronau­ten op toekomsti­ge ruimte-, maan- en zelfs marsmis­sies beter willen beschermen, moeten we de ruimteomge­ving in detail kennen en zeker zijn van die gegevens Olivier Van Hoey, dosimetrie-expert bij SCK CEN

Er zijn naast SCK CEN wereldwijd nog acht andere laboratoria die hetzelfde zullen doen, met vergelijkbare detectoren. “Als alle laboratoria onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusies komen, vergroten we de betrouwbaarheid van de resultaten. Dat is van groot belang”, vervolgt Olivier Van Hoey. “Als we astronauten op toekomstige ruimte-, maan- en zelfs marsmissies beter willen beschermen, moeten we de ruimteomgeving in detail kennen en zeker zijn van die gegevens. Daarom voeren we met het DOSIS 3D-team - dat experten uit België, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Zwitserland, Japan en China samenbrengt - ook al sinds 2019 metingen uit op het Internationaal Ruimtestation ISS." Al die gegevens samen moeten duidelijkheid geven over de veiligheid van de potentiële maanmissies.

Artemis I van NASA staat klaar voor vertrek. © AFP

Een simulatiebeeld van hoe de drie poppen in een baan rond de maan zullen reizen. © NASA/Lockheed Martin/DLR

