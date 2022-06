Appartement brandt uit in Sint-Pieterstraat

voetbal Lille United viert vrijdag­avond een niet alledaags succes: promotie van zijn twee eerste elftallen

Na een bijzonder druk en heel succesvol seizoen maakt men bij Lille United zich op voor een dubbel promotiefeest. Het is heel zeldzaam dat een club met twee eerste elftallen de promotie kan vieren. De A-ploeg won op 8 mei in de eindronde van Diest en mag straks aan de slag in tweede nationale. De B-ploeg won op zijn beurt in de eindronde van Lint en Willebroekse en boekte op 22 mei een ticket voor tweede provinciale B.

9 juni