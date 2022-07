Anderhalf jaar lang verkeershinder Kloosterstraat door bouwwerken

balen Extra vrijwilli­gers gezocht voor Balense zwerfkat­ten­pro­ject: “Graag jongere krachten voor het fysieke werk”

Het Balense zwerfkattenteam zet zich, in samenwerking met het gemeentebestuur, al jarenlang in om de zwerfkattenproblematiek op een diervriendelijke manier aan te pakken. Aangezien hun werk niet van de poes is, doet het team een oproep om er meer vrijwilligers bij te betrekken. “Het doet deugd dat je die arme diertjes kan helpen, maar eigenlijk is er teveel werk voor ons drieën”, zegt Romy Diels, al jaren hét gezicht achter het zwerfkattenproject.

