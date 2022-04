ANB kapt bossen voor veiligheid en meer biodiversiteit

Mol Eenrich­tings­ver­keer Sint-There­siastraat tussen rotonde en Koekenberg

Tussen maandag 4 en vrijdag 15 april worden er in opdracht van Fluvius grondwerken uitgevoerd in de Sint-Theresiastraat, op het gedeelte tussen de rotonde en de Koekenberg. De werken nemen vijf dagen in beslag en kunnen enkel bij gunstige weersomstandigheden uitgevoerd worden. Gedurende de werken geldt in de Sint-Theresiastraat eenrichtingsverkeer in de richting van de rotonde, vanaf de Koekenberg. Het verkeer komende van Achterbos wordt omgeleid via Achterbos, Rollekens en Hannesblok. Fietsers kunnen de werken wel steeds in beide richtingen passeren.

31 maart