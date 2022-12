Amateurfilmers Mol gieten hun reportages in uniek jaaroverzicht

Mol/Balen/Dessel/Retie ANBN organi­seert ontmoe­tings­mo­ment voor ouders van jongeren met een eetstoor­nis

Heeft jouw kind een eetstoornis? Zoek je een plek waar je met je vragen terecht kan, tips en zorgen kan delen met andere ouders en elkaar kan steunen? De vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa (ANBN) organiseert een ontmoetingsmoment op maandag 12 december om 19.30 uur in het lokaal dienstencentrum in Ten Hove. Het einde is voorzien om 21.30 uur. Vooraf inschrijven is verplicht en doe je via het online formulier.

4 december