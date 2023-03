Alweer een primeur voor SCK CEN: onderzoeksreactor BR2 moet tegen 2026 draaien op veiliger, laagverrijkt uranium

SCK CEN hoopt in 2026 zijn onderzoeksreactor BR2 als eerste in de wereld over te schakelen van hoogverrijkt op laagverrijkt uranium. Waarom? Hoogverrijkt uranium is een mogelijk bestanddeel in kernwapens. Door van splijtstof te veranderen, wil het onderzoekscentrum de potentiële verspreiding van hoogverrijkt uranium zo veel mogelijk tegengaan.

De BR2 op Mols grondgebied is een van de krachtigste onderzoeksreactoren ter wereld. Hij speelt een vitale rol in de globale levering van medische radio-isotopen en het testen van nucleaire innovaties. De veelzijdige installatie draait al sinds zijn start in 1962 op hoogverrijkt uranium, een splijtstof die ook gebruikt kan worden in de ontwikkeling van kernwapens. En dat terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Test na test bewijst SCK CEN namelijk dat de onderzoeksreactor ook kan draaien op een laagverrijkt uraniumvariant. Het onderzoekscentrum ontwikkelt daarvoor momenteel een totaal nieuw splijtstoftype, in samenwerking met de Verenigde Staten.

Quote Een overstap van hoogver­rijkt naar laagver­rijk­te nucleaire brandstof maakt de wereld veiliger Michael M. Adler, de Amerikaanse ambassadeur in België.

Het zal echter nog enkele jaren duren vooraleer de reactor daadwerkelijk op die nieuwe splijtstof mag draaien. SCK CEN moet immers aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bewijzen dat hun uitvinding even veilig is als de huidige splijtstof én dezelfde technische prestaties kan leveren. Zeker dat laatste is geen evidentie. “In hoogverrijkt uranium kunnen we bijna alle uraniumatomen splijten. Bij laagverrijkt uranium is slechts één op de vijf atomen splijtbaar. Het is dus alsof een bestuurder de tank van zijn auto voor 20 procent met benzine, maar wel dezelfde afstand tegen dezelfde snelheid wil afleggen als met een volle tank”, legt projectcoördinator Jared Wight uit.

Zestig dagen

Toch wist het onderzoekscentrum deze vrijdag sterk bewijs op tafel te leggen voor hun nieuwe splijtstof. “We hebben drie laagverrijkte testsplijtstofelementen in reële omstandigheden getest. Voor het eerst deden ze – net als hun hoogverrijkte broertjes – dienst als echte brandstof voor de reactor. Ze verbleven zestig dagen in reactorkern”, zegt Wight. “Na elke cyclus controleren we alle splijtstofelementen grondig. Maandag krijgen we de resultaten van die test. We verwachten dat de testsplijtstofstaven net als bij eerdere demonstratietesten in tact blijven, ook bij hoog vermogen." Als de volgende testen even goed gaan, dan zal het onderzoekscentrum in 2026 een zoveelste primeur op zijn palmares kunnen schrijven: de BR2 zou dan ‘s werelds eerste onderzoeksreactor met hoogperformante brandstof worden die de overstap maakt van hoogverrijkt naar laagverrijkt uranium.

Volledig scherm Door over te stappen van hoogverrijkt op laagverrijkt uranium helpt SCK CEN te bouwen aan een veiligere wereld. © SCK CEN

Amerikaanse felicitaties



Aan de andere kant van de oceaan houdt men het baanbrekende werk van onze Belgische onderzoekers alvast nauwgezet in de gaten. Sterker nog: de recente test in de BR2-reactor werd vrijdag zelfs geprezen door het Amerikaanse ministerie van Energie. “SCK CEN heeft twee reactorcycli met testsplijtstofstaven met laagverrijkt uranium tot een succesvol einde gebracht. Dat is een belangrijke mijlpaal. Het is de eerste keer dat die hoogperformante brandstof met laagverrijkt uranium gebruikt werd”, zegt Corey Hinderstein, NNSA Deputy Administrator for Defense Nuclear Nonproliferation.

“En dat is een cruciale stap in de richting van de reactorconversie in 2026. Die vorderingen vormen een wereldwijd voorbeeld voor reactorconversies naar laagverrijkt uranium. Het toont aan dat we in staat zijn om onze non-proliferatiedoelstellingen te bereiken en tegelijk onze wetenschappelijke uitmuntendheid kunnen behouden”, klinkt het lovend. “Een overstap van hoogverrijkt naar laagverrijkte nucleaire brandstof maakt de wereld veiliger. Dat onderstreept het vitale belang van onderzoeksinstituten als het Belgische SCK CEN. Het jarenlange Amerikaans-Belgische partnerschap inzake nucleair onderzoek laat ons en de wereld toe om de vele uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Samen bouwen we aan een duurzamere en veiligere toekomst”, beaamt Michael M. Adler, de Amerikaanse ambassadeur in België.

