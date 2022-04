ALDI op Turnhoutsebaan een week dicht voor verbouwingswerken

Voor het nieuwe winkelconcept is de supermarktketen niet over één nacht ijs gegaan. Na een langdurige testfase in vijf winkels vorig jaar, werd er reeds beslist om de nieuwe of vernieuwde ALDI-winkels te openen volgens dit nieuwe concept. Nu loopt een test om de nieuwe winkelinrichting ook te plaatsen in reeds bestaande winkels, waaronder ALDI Mol. Op zaterdag 7 mei worden de deuren opnieuw geopend. In tussentijd kunnen klanten terecht in de naburige ALDI-winkel aan de Molderdijk of in de filialen te Balen, Retie en Lommel.