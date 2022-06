Albert Heijn drie weken gesloten voor vernieuwingen

Mol Gompel opent groene speel- en ontmoe­tings­plek aan kerk

Afgelopen zaterdag werd ‘De Groene Wij’ in Gompel officieel geopend. Daarmee heeft het gehucht een mooie, groene plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen naar hartenlust mogen ravotten. Toch is het nog heel even wachten tot het gras voldoende gegroeid is voor het ook effectief ingespeeld kan worden. “’De Groene Wij’ is het resultaat van de vele mooie samenwerkingen binnen het project Veerkrachtige Dorpen”, klinkt het trots bij de gemeente.

20 juni