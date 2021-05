Al meer dan 70.000 euro ingezameld voor nieuwe enkel Rafaël (3): “Ongelooflijk hoe Vlaanderen ons heeft gesteund”

Eind maart lanceerden de ouders van de 3-jarige Rafaël uit Mol een crowdfunding. Een vrolijke spring-in-’t-veld, zich van geen onheil bewust in deze wereld. Maar zijn ouders weten wel beter. Rafaël lijdt aan fibulaire hemimelie type 4, een aandoening die 1 op 250.000 kinderen treft. Hij is geboren zonder kuitbeen en heeft een heel kleine linkervoet. Een Amerikaanse arts wil Rafaël opereren in zijn privékliniek, maar daar hangt een aardig prijskaartje aan vast. 78.000 euro zou er in totaal nodig zijn. “We zijn enorm ontroerd want door de aandacht in Het Laatste Nieuws en VTM onlangs hebben we nu al meer dan 70.000 ingezameld”, vertelt Filip De Boeuf. “Ongelooflijk hoe Vlaanderen ons heeft gesteund en daar zijn we echt iedereen dankbaar voor. En dan zijn er nog verschillende acties van vrienden die dingen voor ons organiseren die ook nog enkele duizenden euro’s zullen opleveren. Denk maar aan de wandeling van 42 kilometer die we zelf mee gaan wandelen of de koekjesverkoop.”