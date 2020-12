Al 23 bewoners Mols woonzorgcentrum overleden na sintbezoek, maar bij directie blijft het stil: “Geen communicatie naar nabestaanden en media”

Mol Dodentol na bezoek hulpsint aan Mols woonzorg­cen­trum loopt op tot 23: “Woensdag stond teller nog op vier”

27 december De dodentol in het Molse woonzorgcentrum Hemelrijck is opgelopen tot 23. “Jammer genoeg zijn er sinds vrijdag opnieuw vijf slachtoffers bijgekomen”, bevestigt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). Sinds begin deze maand en na het felbesproken bezoek van een hulpsint woedt het corona-virus volop in het rusthuis. Op gva.be liet de dochter van één van de overleden bewoners zich zondagavond bijzonder kritisch uit over de manke communicatie van de directie.