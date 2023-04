Al 200 inzendingen voor het feest van de 60-jarigen

Bruine Kolk drie dagen afgesloten voor herstel­lings­wer­ken: bermen liepen schade op door vele sluipver­keer tijdens werken in Olmen

Op donderdag 4, vrijdag 5 en maandag 8 mei is de Bruine Kolk in Balen tussen 8 en 15 uur volledig afgesloten voor herstellingswerken in de berm. De bermen van de Bruine Kolk en Grote Heideweg raakten immers ernstig beschadigd door het vele sluipverkeer tijdens de recente werken aan het kruispunt van De Lei met Dijk in Olmen.