Al 18 bewoners overleden in woonzorgcentrum waar Sinterklaas op bezoek kwam, Rode Kruis wordt om hulp gevraagd

MolDe dodentol na een corona-uitbraak in het woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol blijft stijgen. Woensdag ging het nog om 110 besmette bewoners en vier overlijdens , maar vandaag zijn er al 18 overlijdens geteld. De eerste resultaten van een onderzoek naar de uitbraak wijzen wel degelijk in de richting van een sinterklaasbezoek twee weken geleden. Dat meldt VTM Nieuws.

Het woonzorgcentrum in Mol werd bijna twee weken geleden getroffen door een uitbraak van het coronavirus. Dat gebeurde enkele dagen nadat de zoon van één van de bewoners, die ook als vrijwilliger in het rusthuis aan de slag was, verkleed als Sinterklaas een bezoekje bracht aan de senioren. Enkele dagen later testte hij positief op het coronavirus.

De 88-jarige Jozef Mast en zijn vrouw raakten allebei besmet, maar zij zijn intussen aan de betere hand. “Ik voel me wel veel beter dan een week geleden, maar ik ben nog heel snel moe”, vertelt de man bij VTM Nieuws. Toch maakte de corona-uitbraak een diepe indruk op Jozef, nu al een aantal leden van “zijn compagnie” zijn bezweken aan Covid-19. “Er zijn al drie mensen van de tafel weggevallen, dat doet toch iets", klinkt het.

Vier verschillende stammen

Of de als sinterklaas verklede man de (enige) oorzaak is van de uitbraak is evenwel niet zeker. Dat wordt onderzocht door de labo’s van het UZA en dat van Marc Van Ranst. Zij zullen bepalen of de virusdeeltjes in de verschillende stalen een gedeelde stamboom hebben. Uit de eerste resultaten van dat onderzoekt blijkt dat er vier verschillende stammen van het coronavirus rondgaan in het woonzorgcentrum, maar in 90 procent van de gevallen gaat het om de dominante stam die ook bij de Sinterklaas werd vastgesteld.

Voorts wordt ook nagegaan of andere factoren, zoals beschermingsmateriaal en ventilatie, een rol gespeeld hebben in de uitbraak.

Cruciale dagen

Het aantal besmettingen binnen het woonzorgcentrum lag eerder deze week nog op 110 bewoners en 30 personeelsleden. Helaas waren toen ook al vier overlijdens te betreuren. “Gelukkig vertonen de meeste besmette bewoners geen of milde symptomen”, sprak burgemeester Wim Caeyers (CD&V) eerder deze week nog. “Maar er zijn ook steeds meer bewoners die wel ernstig ziek geworden zijn. De volgende dagen zijn cruciaal. Het is bang afwachten.”

Helaas zijn intussen dus toch nog veertien bewoners overleden. En omdat ook het aantal besmettingen bij het personeel toegenomen is, is er nood aan extra verpleegkundig personeel. Het woonzorgcentrum roept daarom de hulp in van het Rode Kruis, Defensie en het gemeentebestuur van Mol. Daarnaast roept eerstelijnszone Baldemore thuisverpleegkundigen op om zich tijdelijk vrij te maken om de personeelsuitval mee op te vangen.

Vaccinatie

Maandag gaat in ons land de vaccinatiecampagne van start, maar ook dat zal nog geen soelaas brengen voor het zwaargetroffen woonzorgcentrum in Mol. Het Instituut Zorg en Gezondheid heeft immers bepaald dat er nog niet gevaccineerd mag worden in een woonzorgcentrum waar een corona-uitbraak woedt, om de gezondheid van de reeds besmette bewoners te beschermen.