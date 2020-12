Al 13 bewoners overleden in woonzorgcentrum waar Sinterklaas op bezoek kwam

Mol Bistro Opera wordt nieuwe viswinkel Fish For You

22 december Na 20 jaar Bistro Opera gooit zaakvoerder Dirk Luyckx het nu over een andere boeg. Hij liet zijn pand in de Kloosterstraat volledig verbouwen en opende dinsdag een gloednieuwe viswinkel met uitgebreide foodstore onder de naam Fish For You. “Het voelt goed dat we die stap gezet hebben.”