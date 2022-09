Agressieve man steelt erotisch tijdschrift en huisgemaakte slaatjes: 20 maanden celstraf

Eric B. in Mol moest zich in twee verschillende dossiers verantwoorden voor de rechtbank. Eén dossier behandelde feiten in Balen en Mol. De feiten in Balen dateren van 21 februari 2021. De man brak toen een voedingsautomaat open bij Foodstore 2490 in de Gasthuisstraat in Balen. Hij stal zes huisgemaakte slaatjes uit de automaat. Later die dag vernielde Eric B. twee glazen zijpanelen van een wachthokje van NMBS. Nog in dit dossier: de diefstal van een erotisch maandblad op 31 december 2020 op het Statieplein in Mol, en een vechtpartij op 16 november 2020 in Mol. Zijn slachtoffer was een tijd arbeidsongeschikt.