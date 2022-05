AGC Glass Europe dan toch niet vervuild met PFAS

MolAGC Glass Europe is onterecht bestempeld als risicosite voor een mogelijke PFAS-vervuiling. Dat laat het bedrijf weten na contacten met de provincie Antwerpen, OVAM en Brandweer Zone Kempen. De site rond AGC is weer groen ingekleurd op de interactieve kaart van Vlaanderen met zo’n 800 risicosites. “Het ging om een brandweeroefening van een paar jaar geleden. Maar de brandweer bevestigt nu dat er nooit blusschuim is gebruikt”, zegt Ronny Van Broekhoven van AGC Glass Europe.

Begin april identificeerde de Vlaamse overheid in Mol maar liefst vijf zones waar de bodem mogelijk vervuild is met PFAS. Het ging daarbij telkens om zones waar brandblusoefeningen plaatsvonden of die getroffen werden door een brand waar PFAS-houdend blusschuim werd ingezet. Dat was zo het geval voor de site van SCK-CEN, de site van AGC Flatglass, het douanecomplex en de E34 in Postel (naar aanleiding van een ongeval in 2020), de brandweerkazerne in de Tortelstraat en een deel van industriezone Berkebossen in de Berkebossenlaan. Om elk gezondheidsrisico uit te sluiten, moesten alle omwonenden in een straal van 100 meter er de ‘no regret’-maatregelen volgen op vlak van voeding, grondwater, groenafval en hygiëne.

Maar nu blijkt dat er bij AGC Glass Europe in Gompel helemaal geen PFAS-vervuiling mogelijk is. “De naam van ons bedrijf is nu onterecht op die kaart en in de media verschenen”, stelt Ronny Van Broekhoven van AGC Glass Europe. “Brandweer Zone Kempen bevestigt officieel dat er door de openbare brandweer nooit blusschuim is gebruikt. We doen ook zelf metingen en daarbij is er nooit een PFAS-vervuiling vastgesteld.” Na contact met de provincie Antwerpen, OVAM en de gemeente Mol is het bedrijf nu weer groen ingekleurd op de PFAS-kaart van de Vlaamse overheid. Omwonenden hoeven dus niet langer de ‘no regret’-maatregelen te volgen.

Communicatie

Maar Van Broekhoven stelt zich wel vragen bij de manier van communiceren. “Je komt als bedrijf op zo’n kaart en in de media terecht, zonder dat er ooit een onderzoek is geweest. Iedereen is dus eerst bij voorbaat verdacht. Bewoners rond AGC hebben een brief gekregen dat er ‘no regret’-maatregelen van kracht zijn. Dit zonder voorafgaande communicatie aan het bedrijf zelf. Dat komt toch binnen. Bij de bewoners, en bij ons. Zeker als je in deze context plots je naam via de media te horen krijgt”, zegt hij. “Niemand twijfelt aan het belang van volksgezondheid. Daarom zetten we zelf ook in op metingen. Maar nu blijkt dat er nooit een vervuiling is geweest. De overheid moet toch voorzichtig omspringen met deze manier van communiceren”, klinkt het nog bij AGC.

