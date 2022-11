Adopteer een ‘weesstraat’ en bind de strijd aan met zwerfvuil

MolGa jij mee de strijd aan met zwerfvuil? Voor 420 straten is de gemeente in specifieke maanden nog op zoek naar bijkomende netheidsverantwoordelijken, vrijwilligers die engageren om de Molse straten proper te houden.

“Het project netheidsverantwoordelijken bestaat in onze gemeente al sinds 2004. Momenteel tellen we 104 individuele vrijwilligers en 59 verenigingen die regelmatig op pad gaan om zwerfvuil op te ruimen. Dankzij dit netwerk van netheidsverantwoordelijken pakken we de strijd tegen zwerfvuil doelgericht aan”, zegt schepen voor Milieu Frederik Loy. “Deze vrijwilligers – individuele inwoners of verenigingen en scholen – engageren zich om minstens driemaal per jaar het zwerfvuil op te ruimen. Zij verzamelen het zwerfvuil in straten die ze zelf uitkiezen. Daarna brengen ze dit afval naar een afgesproken plaats, waar de gemeentediensten het ophalen en afvoeren.”

Maar liefst 90 procent van alle straten in de gemeente, exclusief de centrumstraten, worden op die manier zwerfvuilvrij gemaakt. Voor het proper houden van de centrumstraten zet de gemeente eigen medewerkers in. Daarnaast ruimen de netheidsverantwoordelijken zwerfvuil op langs verschillende wandel- en fietstrajecten. In elke gehucht dekt het project zo goed als het volledige grondgebied, maar toch zijn er hier en daar nog extra vrijwilligers nodig in bepaalde periodes. De gemeente lanceert daarom een opvallende oproep: “Adopteer één van onze weesstraten en bestrijd mee het zwerfvuil. Het gemeentebestuur waardeert deze inzet ten zeerste. Als dank schenken we elke vrijwilliger jaarlijks een Mols Kadoke. Voor verenigingen en scholen voorzien we – afhankelijk van het aantal straten dat ze proper houden – een mooie financiële steun voor de clubkas.”

Interesse?

Bekijk de lijst met open maanden per straat hier en vul het e-formulier met jouw voorkeur(en) in via het online formulier.

