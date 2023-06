Achterbos zeven weken opgebroken voor rioleringsproject Sint-Apollonialaan

“Pijnlijk om te zien dat deel van huis dat al jaren tot ons familiebe­zit behoort, plots in vlammen opgaat”: vier keer vuur gesticht in Balen

Op vier verschillende plaatsen in Balen moest de brandweer aan de slag om het vuur te bestrijden. Het vuur is waarschijnlijk het werk van een pyromaan. In een tijdspanne van amper een uur werd er brand gesticht aan Rijsberg, Steegsebaan, Veststraat en Vaartstraat. Net na de oproep van de laatste brand werd een verdachte opgepakt in de buurt: “Het gaat om een man van 51 uit Balen, gekend bij het gerecht met voorgaande veroordeling voor brandstichting”, klinkt het bij het parket.