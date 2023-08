Achterbos opnieuw open ter hoogte van Sint-Apollonialaan

Opvang op woensdagna­mid­dag wordt gestroom­lijnd: "Meer capaciteit en minder busritten"

Vanaf 1 september worden alle kinderen die op woensdagnamiddag opvang nodig hebben na het einde van de schooltijd per bus of te voet overgebracht naar een van de vier centrale kinderclubs in Galbergen (Krekeltje), Sluis (Pardoes), Achterbos (Windekind) of Rauw (Loewie). Zo bespaart de gemeente op overbodige busritten én kunnen er meer kinderen opgevangen worden.