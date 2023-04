Aaron Blommaert, winnaar van ‘The Masked Singer’, komt naar Pennenzakkenrock

Heilig Hartzieken­huis onderzoekt hoe spoed­dienst wachttij­den kan verminde­ren

Heb jij al eens lang moeten wachten met een ernstig verzwikte enkel of een gebroken pols op de spoeddienst in het Molse ziekenhuis? Dat is binnenkort hopelijk verleden tijd. Het Heilig Hartziekenhuis onderzoekt namelijk momenteel hoe het patiënten in groepen kan opdelen om ernstige spoedgevallen sneller te helpen.