Aanplantingswerken aan Ezaart uitgesteld wegens slechte weersomstandigheden

Verkeers­hin­der in Centrum door kermis Grote Jaarmarkt

Kermisliefhebbers mogen hun hartje weer ophalen, want van dinsdag 14 tot en met woensdag 22 maart staat de kermis Grote Jaarmarkt weer opgesteld op het Rondplein. De keerzijde van al dat kermisplezier is dan weer dat het centrum gedurende die week moeilijker te bereiken is door tijdelijke verkeersmaatregelen.