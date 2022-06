34 jonge schaakmeesters strijden om het Gouden Paard in Mol: “Ongelooflijk wat die jonge gasten al kunnen”

Met 34 inschrijvingen mag de Molse Schaakclub spreken van een recordeditie. “Nog nooit hadden we zo veel deelnemers. We hopen dat we zo mogen blijven groeien. Er spelen vandaag ook enkele Nederlanders mee. We mogen dus zelfs spreken van een internationaal toernooi”, knipoogt Lesley. “Ook qua leeftijden is er een goede spreiding. De jongste deelnemer is 6 jaar, de oudste 13. Ik sta er regelmatig versteld van wat die jonge gasten op hun leeftijd al kunnen. Onze voormalige Belgische kampioen praat ook met zo’n enorme kennis over schaken. Op dat vlak is hij net een volwassene.” Onder de deelnemers tellen we wel maar zes meisjes. “Dat is zowat de normale verdeling. Dat is jammer natuurlijk. Daarom proberen we ouders extra te stimuleren om ook hun dochters in te schrijven in de club”, vertelt Lesley.

Schaken op jonge leeftijd heeft tal van voordelen.

“Iedereen die zijn brein ertoe zet, kan schaken. Toch blijft dat vaak een drempel. Nochtans heeft schaken - zeker op jonge leeftijd - tal van voordelen. Niet alleen presteren kinderen die schaken beter op school, zij leren ook disciplinair omgaan met winst en verlies”, legt de voorzitter uit. “Andere pijlers zijn onder andere kritisch denken, het nemen van verantwoordelijkheid en het onderdrukken van reflexen. Voor de ouderen is het alom geweten dat denksport iedere vorm van dementering vertraagt of tegenhoudt. Bovendien heeft een schaakspel wel wat weg van het leven zelf: elke zet die je maakt, heeft gevolgen. Ook dat is een belangrijke les voor onze jonge schakers.”

Topsport

In de ruime regio zijn gelukkig al veel jeugdschaakclubs te vinden die de Kempense jongeren onderwijzen in het koningsspel. “Maar lesgevers vinden, dat is momenteel erg moeilijk. Ook wij kampen met een groot tekort. En dat is natuurlijk jammer. We willen de club graag uitbreiden, want er is zo veel jeugd dat wil leren schaken. Alleen hebben we dan eerst wel lesgevers nodig. Geïnteresseerden mogen zich dus altijd melden. We ontvangen ze met open armen”, zegt Lesley.

De jonge schaaktalenten speelden zes rondes om de winnaar te bepalen.

Met grotere clubs wordt de schaaksport misschien ooit wel effectief erkend als sport. “Wie weet? In België staat schaken momenteel alleen bekend als ‘denksport’. Nochtans heeft schaken ook een zeer fysiek aspect. Kijk maar naar de grote schaakmeesters: na een partij zijn zij helemaal leeg. Op dat niveau moet je dus lichamelijk echt in orde zijn om zelfs maar kans te maken op een toernooi. Het is topsport, ook al zien veel mensen dat niet zo.”

Wisselbeker

De jonge schaaktalenten uit Mol en omgeving toonden zondag alvast dat zij heel wat in hun mars hebben en dat schaken ook zeer spannend kan zijn. De overwinning was namelijk voor ex-Belgisch kampioen Arne Stroobant (9) van de Molse Schaakclub. In de laatste ronde deed zijn tegenstrever Tristan een onreglementaire zet, maar Arne besliste toch verder te spelen. “Het risico is dan uiteraard wel dat je dan desondanks toch nog kan verliezen, en dat is precies wat er gebeurde. Arne verloor alleen zijn laatste ronde, maar het paringssysteem kroonde hem alsnog tot toernooiwinnaar.” De jonge schaker werd beloond met de wisselbeker van Het Gouden Paard, kreeg twee Molse Kadokes en mocht als eerste langs de prijzentafel passeren. Mathijs De Groof (10) behaalde de tweede plaats en Hector Surkol (9) eindigde derde. De prijs van beste meisje was voor Yesenia Lukin (10).

Meer weten?

Ga dan naar www.molseschaakclub.be of Molse Schaakclub op Facebook.

Voormalig Belgisch kampioen Arne Stroobant (9) veroverde na zes rondes het Gouden Paard.

De jonge schaaktalenten speelden zes rondes om de winnaar te bepalen.

Met 34 deelnemers beleefde Het Gouden Paard een recordeditie.

Met 34 deelnemers beleefde Het Gouden Paard een recordeditie.

Het Gouden Paard

