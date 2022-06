30 inburgeraars maken kennis met Mol

“Als je in Vlaanderen komt wonen, is het belangrijk dat je Nederlands begrijpt, kan spreken en dat je iets weet over onze samenleving. Dat noemen we inburgeren. De Vlaamse overheid wil de inburgeraar hierbij helpen met een inburgeringscursus”, legt schepen Heurckmans uit. Het inburgeringstraject bestaat uit lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntering, ondersteuning in de zoektocht naar werk en het versterken van de sociale verbinding. Het traject ‘Ken je gemeente’ kadert in die laatste pijler.