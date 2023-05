276 Molse leerlingen ervaren hoe het is om een beperking te hebben: “Nog meer begrip en respect gekregen voor hen”

De Mosten, Zilvermeer en De Lilse Bergen mogen de blauwe vlag hijsen

Dertig Belgische stranden, zwemvijvers en jachthavens mogen deze de blauwe vlag hijsen. Het label wordt toegekend aan locaties die uitblinken in duurzaamheid en kwaliteit. De uitreiking vond deze keer plaats aan de zwemvijver van recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten dat zelf al ruim 30 jaar gecertificeerd is.