24 bewoners Mols woonzorgcentrum overleden na sintbezoek: “Uitbraak wordt verder onder controle gehouden”

Op drie weken tijd zijn 24 van de ongeveer 170 bewoners van het woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol overleden aan Covid-19. De bewoners en personeelsleden raakten vermoedelijk besmet door de hulpsint die er op 4 december op bezoek kwam. Het woonzorgcentrum reageert nu in een persbericht.

Vandaag bevestigde het wzc Hemelrijck in een persbericht dat de dodentol is opgelopen tot 24. Dat is ongeveer een op de acht van de bewoners.

Op 4 december werd er een sinterklaasfeest gehouden, waar het virus als een lopend vuurtje rondging onder de bewoners en personeelsleden. Op 6 december testte de hulpsint als eerste positief, een week later waren er al meer dan 75 infecties. Vandaag is het aantal infecties opgelopen tot 158: in totaal 80 bewoners van het woonzorgcentrum, 38 in de assistentiewoningen en 40 medewerkers.

Stilzwijgen

Het bleef lange tijd stil bij de directie van het wzc, zowel naar de media als naar de families van de nabestaanden toe. VTM NIEUWS trok vandaag naar Mol om er een reactie te krijgen van de directie, maar die wilde hen niet te woord staan. Ook bij Armonea, de commerciële uitbater van wzc Hemelrijck, bleef een reactie uit. De woordvoerder is met vakantie, klinkt het, en er is niemand bij de directie die hem kan of wil vervangen.

Vandaag heeft de directie van wzc Hemelrijck dan toch gereageerd in een persbericht. Ze drukt hun medeleven uit naar de getroffen families en benadrukt dat het personeel zich “in zeer uitdagende omstandigheden blijft inzetten om de bewoners alle nodige zorg te geven en de uitbraak verder onder controle te houden”.

“Onze eerste prioriteit is de zorg voor onze bewoners en we willen daarom ook een oproep doen om ons team ter plaatse in alle rust hun werk te laten doen. Ook in het belang van de families van de betrokken bewoners, en de informatieverstrekking naar hen toe, is de nodige sereniteit aan de orde”, staat er verder in het persbericht te lezen.

Wekelijks schriftelijke perscommunicatie

Daarnaast liet het wzc weten dat er in samenspraak met de crisiscel van Mol de komende periode wekelijks een schriftelijke perscommunicatie met een update over de stand van zaken zal worden uitgestuurd.

Lieve Mertens uit Balen deed gisterenavond haar relaas bij Gazet van Antwerpen over het gebrek aan communicatie van het wzc. Haar moeder overleed wellicht niet na besmetting door de hulpsint. “Als je weet dat je moeder ziek is, wil je ’s morgens vernemen hoe ze heeft geslapen, hoe ze zich voelt. Ik moet geen rapport van de arts, maar wel die alledaagse informatie. Dat begrijpt de rusthuisdirectie niet. We werden nauwelijks op de hoogte gehouden van haar toestand”, aldus Mertens op gva.be.