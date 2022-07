201 Molse leerlingen spijkeren leerstof bij op zomerschool

In de zomer van 2020 werden er voor het eerst op grotere schaal zomerscholen georganiseerd in Vlaanderen. Als reactie op de schoolsluitingen vlak na de uitbraak van de coronacrisis werden toen meer dan 7.500 (vaak kwetsbare) jongeren bijgespijkerd in zomerscholen. Gedurende minimaal tien dagen werd leerachterstand weggewerkt, in combinatie met spel, cultuur en sport. In de zomer van 2021 waren er zelfs meer dan 11.000 plaatsen beschikbaar in zomerscholen. Hoewel het coronabeestje dit jaar geen schoolsluitingen meer kon afdwingen in Mol, ziet de gemeente wel het nut in van een zomeraanbod.