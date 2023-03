152 Mollenaars dronken een maand geen alcohol dankzij Tournée Minérale

“Tournée Minérale ontstond in 2017 als een initiatief van De Druglijn en Stichting tegen Kanker. Als Gezonde Gemeente engageerde het gemeentebestuur zich om deze actie te ondersteunen met een eigen wedstrijd”, zegt schepen voor Volksgezondheid Hilde Valgaeren (N-VA). “Het concept was simpel: schrijf je in, engageer je om in februari geen alcohol te drinken én laat ons achteraf weten of het gelukt is. We vertrouwden hierbij op de eerlijkheid van de deelnemers. 216 mensen schreven zich in en 157 van hen lieten achteraf weten of het gelukt was. 152 deelnemers dronken geen alcohol, vijf zondigden een enkele keer.” Uit de ‘volhouders’ koos een onschuldige hand vijf winnaars: Dorien Cools, Hanne Ouderits, Karin Bastiaenssen, Linda Aerts en Rita Langers. Zij ontvingen elk een Mols Kadoke van 10 euro.