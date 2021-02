15-jarige Lavinia Claesen uit Mol al meer dan een week vermist

Mol Kind (3) zwaarge­wond bij ongeval in Kapelle­straat

25 januari Twee auto’s zijn zondag rond 15.30 uur tegen elkaar gebotst in de Kapellestraat in Mol. In één van de voertuigen liep bestuurder B.W. (30) uit Mol lichte verwondingen op. Een driejarig kind dat als passagier in de auto zat, was er erger aan toe. De peuter werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.