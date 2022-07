14.000 Molse gezinnen krijgen kans op gratis Fibernetwerk

MolHet Vlaamse netwerkbedrijf Fiberklaar wil tegen eind 2028 1,5 miljoen Vlaamse huishoudens voorzien van een rechtstreekse glasvezelaansluiting. In Mol krijgen dit najaar 14.000 gezinnen de kans om zo’n glasvezelkabel gratis te laten aansluiten. Op dinsdag 12 juli zijn alle geïnteresseerden welkom op de infoavond over Fiberklaar in Zaal 't Getouw.

Het Molse gemeentebestuur ondersteunt Fiberklaar om vanaf dit najaar een glasvezelnetwerk te realiseren in de gemeente. “Glasvezel garandeert je stabiel en supersnel internet. In een eerste stap richt Fiberklaar zich voor onze gemeente op 14.000 woningen in een centraal gelegen, aaneengesloten gebied. Dit omvat het Centrum en de grootste delen van de gehuchten Ginderbuiten, Sluis, Achterbos, Donk, Millegem, Gompel (deels) en Ezaart”, zegt schepen voor ICT Hans De Groof. “Ruwweg gaat het om 80% van alle woningen in onze gemeente. Alleen deze inwoners kunnen op dit moment deelnemen.”

Gehuchten die verder van het Centrum of achter het kanaal of de Zuiderring liggen, komen dus pas op een later tijdstip aan bod, mogelijk gekoppeld aan een andere gemeente. Hetzelfde geldt voor landelijk gelegen delen met beperkte bewoning. Maar er is wel een grote voorwaarde voor Fiberklaar: er komt pas een glasvezelnetwerk in Mol als 20 procent van de eerste potentiële 14.000 aansluitingen zich uiterlijk 8 augustus aanmelden. De aanleg zou dan dit najaar nog starten. “ Dit gebeurt uiteraard gefaseerd en in nauw overleg met het gemeentebestuur en wordt – waar mogelijk – gecombineerd met andere infrastructuurwerken. De aannemer van Fiberklaar levert alle mogelijke inspanningen om de hinder tot een minimum te beperken.”

Infoavond

Wie zijn woning laat aansluiten op het netwerk, verplicht zich overigens tot niets. “Je beslist in de toekomst vrij om al dan niet in te gaan op een aanbod van één van de telecomproviders die het netwerk gebruiken voor het aanbieden van internet, digitale televisie, clouddiensten, gaming, virtual reality, streaming en telefonie”, zegt De Groof. Maar het gemeentebestuur begrijpt dat nog veel mensen zich vragen stellen over Fiberklaar. Daarom wordt er op dinsdag 12 juli om 19 uur in Zaal 't Getouw een infoavond georganiseerd. “Kom langs en ontdek of en waarom deze aansluiting interessant is voor jou, en wat de impact zal zijn. Je krijgt ruim de tijd om vragen te stellen”, zegt de schepen.

Aanmelden

Wie zich graag nu al aanmeldt voor het netwerk, kan dat via deze link.

