Toekomst Moeskroen nog wat onzekerder na degradatie: “Afwachten of eigenaar nog doorgaat”

Vraag is of de eigenaar Gérard Lopez nog wel doorgaat. Hij liet 6,2 miljoen euro inschrijven in het budget maar bezorgde er nog maar 700.000. Het is een van de hete hangijzers in het dossier om de licentie. “Ik had tot zondag geen signalen dat Lopez zou afhaken. Ik weet niet wat hij nu zal beslissen,” zegt Declerck. Een overnemer dan? “Die vind je niet in drie, vier weken, hoor.”