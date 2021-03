Opvallend: Moeskroen hekelt VAR met videomontage

Moeskroen Corona houdt nu ook lelijk huis bij Moeskroen: twaalf besmettin­gen, match tegen Cercle uitgesteld?

22 oktober Moeskroen is de volgende ploeg in onze hoogste klasse die geteisterd wordt door het coronavirus. Zo zouden er momenteel liefst al twaalf besmettingen zijn bij de Henegouwers: negen in de kleedkamer en drie in de administratie.