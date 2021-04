Onheil dreigt voor Moeskroen: nieuwe eigenaar, of degraderen naar eerste amateurklasse

Jupiler Pro League VIDEO. Waas­land-Beveren wint voor het eerst in vier maanden, Moeskroen nu echt wel het kneusje van play-off 2

21 april Net niet even miraculeus als de winst van Mathieu Van der Poel in de Amstel, maar toch. Waasland-Beveren won zowaar zijn eerste match in deze play-offs. Voor de Waaslanders was het de tweede driepunter in vijftien wedstrijden. Moeskroen is nu echt wel het kneusje van deze eindronde.