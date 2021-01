Nuno Da Costa is zeldzame smaakmaker in de degradatiestrijd: “Een toffe kerel én een goeie dribbelaar”

MoeskroenZe zijn zeldzaam in de kelder van het klassement, maar met Nuno Da Costa (29) heeft Moeskroen een absolute smaakmaker in de rangen. De Kaapverdische spits haalt al weken een hoog niveau en was zaterdag op Stayen opnieuw de uitblinker bij de Henegouwers die er met een 0-2-zege de spanning onderaan weer in brachten.

Met een heerlijke baltoets zonderde hij Xadas alleen voor Schmidt af en hij versierde de strafschop die Moeskroen zekerheid gaf op de drie punten. Hij wou die zelf graag nemen, maar Mohamed zette hem om. Ondanks zijn sterke prestaties staat de teller nog maar op vijf goals voor Da Costa en daar had hij graag verandering in gebracht. Het leidde tot een kleine discussie, maar die smoorde zijn trainer snel in de kiem. “Hij had dat doelpuntje niet nodig. Daar zonder was hij ook al de beste man op het veld en dat heb ik hem ook gezegd”, zei zijn coach Jorge Simão.

Volledig scherm © Photo News

Maandloon van 800 euro

Da Costa heeft bovendien een opmerkelijk verhaal. Pas op zijn 24ste startte zijn profcarrière. Toen tekende hij na vijf jaar in de amateurreeksen bij Aubagne een minimumcontractje bij Valenciennes dat hem naar verluidt zo’n 800 euro per maand opleverde. Da Costa zette zich door en Strasbourg pikte hem op. Daar kruiste hij het pad van Matz Sels. “Een toffe kerel én een goeie dribbelaar”, zo omschrijft de doelman van Strasbourg hem. “Een afwerker à la Bas Dost is hij niet, maar hij kan zeker een actie maken en is heel explosief.” Na 2,5 seizoenen bij Strasbourg meldde Nottingham Forrest zich begin vorig jaar. Het betaalde ongeveer 2 miljoen voor Da Costa, maar zijn passage in Engeland draaide op niets uit. Hij werd er op de flank uitgespeeld en dat is niet zijn voorkeurspositie.

Wie pikt hem op?

Moeskroen maakte van die situatie gebruik en sloeg toe op de slotdag van de vorige transferperiode. Daar hebben ze op Le Canonnier nog geen spijt van. Ze huren hem van Nottingham én hebben een optie om hem definitief aan te trekken. “We hebben nog eventjes om daarover te beslissen. Het behoud is nu prioritair”, zegt CEO Paul Allaerts. De transfersom die Moeskroen voor Da Costa moet leggen zou echter zo hoog liggen dat een definitieve transfer nagenoeg uitgesloten is. Bovendien legden les Hurlus Harbaoui al vast tot en met volgend seizoen. Bij Nottingham zien ze het graag gebeuren dat Da Costa hoge ogen gooit in de Jupiler Pro League, maar een terugkeer naar het Engelse Championship lijkt niet in de maak. Waar zijn toekomst ligt, is met andere woorden nog een vraagteken, afwachten of er andere Belgische clubs wat in hem zien.

Volledig scherm © BELGA