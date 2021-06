Enzo Scifo officieel voorgesteld als hoofdtrainer Moeskroen: “De doelstelling is om zo snel mogelijk terug naar 1A te keren”

Voor de voormalige topmiddenvelder wordt het zijn eerste opdracht als coach sinds hij in 2016 - uit solidariteit met de ontslagen bondscoach Marc Wilmots - opstapte als trainer van de Belgische beloften. Voordien was hij ook hoofdcoach van Charleroi, Bergen en Tubeke. Bij Moeskroen wordt het zijn tweede passage. Hij leidde de club ook al een keer tussen december 2007 en juni 2009.

“Ik heb heel veel waardering voor de club voor het feit dat ze aan mij hebben gedacht”, zei Scifo dinsdag bij zijn voorstelling. “Ik ben blij eindelijk nog eens trainer te kunnen zijn. Door omstandigheden heb ik vijf jaar zonder club gezeten. Ik had niet gedacht nu een job te vinden. Ik ga er samen met de spelers, staf en directie alles aan doen om onze doelen te halen. Er is wel geduld nodig. We moeten opnieuw bouwen hier in Moeskroen en dat is niet makkelijk. We willen terug naar 1A, maar we mogen niet dromen. Het zal niet in een handomdraai gebeuren.”

Volledig scherm © BELGA

Scifo hamerde op het lange proces dat de club wacht. “Misschien lukt het niet meteen, maar succes kan ook na verloop van tijd pas komen. Ik heb een contract voor twee jaar ondertekend, met een optie op nog een extra seizoen. Als er meteen resultaten geëist werden, had ik niet toegehapt. We hebben ambities en ik ben ervan overtuigd dat we zullen slagen. Maar er zijn middelen nodig. En ik wil de echte waarden van de club terugbrengen: werkkracht en mentaliteit en dat met de inzet van iedereen binnen de club. Het belangrijkste is een competitieve ploeg bouwen.”

De spelers van Moeskroen komen woensdag een eerste keer samen voor de medische tests. “Veel spelers zijn vertrokken of zullen nog vertrekken”, haalde Scifo de schouders op. “We zullen maar met 15 of 20 zijn bij de hervatting. Ik ken de situatie en heb er geen schrik voor. Er moet aan een nieuw team gebouwd worden, maar ook aan een nieuwe staf. Ik hoop dat mijn staf binnen 3 à 4 dagen helemaal compleet is.”

Scifo zou Emile Mpenza naast zich krijgen als T2. Dat werd nog niet bevestigd, maar zijn komst zou de komende dagen afgerond moeten worden. De 43-jarige Mpenza is een ex-speler van Moeskroen. Hij was in het seizoen 1996-1997 actief voor de Henegouwers. De voormalige spits van verder nog onder meer Standard, Schalke 04 en Manchester City was de voorbije jaren aan de slag in de jeugdopleiding van Antwerp. Oudere broer Mbo Mpenza is sinds vorige week sportief directeur bij Moeskroen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News