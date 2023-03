Zware Wim Hendriks Trofee levert Dejaegher zijn eerste grote zege op, 125 renners halen finish niet

Dit zijn de beste voorlezers van Zeeuws-Vlaanderen

Lieke Damian van basisschool Sint Willibrordus in Hulst, Roos Beirens van basisschool De Kreek in Westdorpe, Eva du Fossé van de Kustschool in Cadzand en Lidia Abo Alaked van de Terneuzense basisschool de Twijn gaan naar de Zeeuwse finale van de Nationale Voorleeswedstrijd.