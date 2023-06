Zusjes Tieleman herenigd bij Eendracht Aalst

Zeeuws turnen schreeuwt om trainers: ‘Ik denk dat we de krachten moeten bundelen’

Het turnseizoen nadert zijn apotheose, met over twee weken ‘The Finals’ in Ahoy Rotterdam. Zeeland heeft zaterdag echter eerst nog zijn eigen feestje, de Zeeuwse kampioenschappen in sporthal de Sprong in Middelburg. Aan de vooravond zeven vragen aan trainster Miriam Dhanis van het organiserende MTV’69.