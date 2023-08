Zuiddorpe maakt dubbel zo veel plezier in één dag Boekweitfeesten

Gasleiding vat vuur tijdens graafwerk­zaam­he­den: vlammen pas na bijna twee uur gedoofd

Bij graafwerkzaamheden in de Nachtegaalstraat in Stekene werd maandagmiddag een gasleiding geraakt. Doordat er ook een kortsluiting was, vatte het gas vuur. Bijna twee uur later kon de gaskraan worden dichtgedraaid en werd zo ook het vuur gedoofd.