Zeeuwse zorginstellingen worstelen met zomerroosters: ‘Je zegt niet: we hebben geen personeel, blijf maar in bed’

Zo VeloVeilig is Moerbeke: lees hier het fietsrap­port van uw gemeente

In welke straten van uw gemeente liggen de meest fietsonveilige punten? Hoeveel inwoners vinden Moerbeke een veilige fietsgemeente? Hoe evolueerde de fietsveiligheid de voorbije vijf jaar? Op al die vragen komt er een antwoord in de onderstaande resultaten van ons onderzoek in het kader van VeloVeilig Vlaanderen. De gevaarlijke punten werden gebundeld op een gedetailleerde kaart, waarmee we andere fietsers waarschuwen en de overheid laten weten waar er nog werk aan de winkel is. Ontdek hieronder het volledige rapport en alle onveilige situaties in uw regio.