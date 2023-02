Zeeuwse ziekenhuismedewerkers hebben nog geen plannen om te staken: ‘Maar er is wel boosheid’

Moerbeke Platte­lands­le­ven centraal op LEA­DER-Dag

LEADER is een Europees programma waarmee de provincie Oost-Vlaanderen het leven en werken in onze dorpen en op het platteland een extra stimulans wil geven. Tijdens de LEADER-dag op zaterdag 18 februari in buurthuis Kruisstraat kunnen inwoners en lokale ondernemers hun zegje doen.