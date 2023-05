Zeeuwse nieuwbouw gaat minder hard, makelaars denken mee met kopers: ‘Vergoed die dubbele lasten’

Vorig jaar zomer, dat was het moment dat de belangstelling voor nieuwbouw in Zeeland inzakte, zegt nieuwbouwmakelaar Wim Dodmond van Faasse & Fermont. ,,Drie jaar geleden ging álles weg, je kon blíjven bouwen. Nu moet je je best doen om projecten te verkopen. De mensen zijn afwachtend, door de hoge rente en de hoge prijzen. Een gewone tussenwoning in Mortiere kost vanaf 385.000 euro. Als je ziet welk inkomen daar tegenover moet staan om dit te kunnen financieren, is meteen duidelijk waarom deze woningen moeilijk verkocht worden.”