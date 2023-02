Zeeuwen slaan handen ineen voor hulp aan slachtoffers aardbeving: ‘Vanavond weer kleding sorteren’

Voor de toonbank wacht Ummet Cakir tot Yeter Turk weer tijd voor overleg heeft. Ook hij heeft, als eigenaar van kapsalon VIP even verderop in de straat, veel contacten onder de Turkse bevolking. De avond ervoor is hij drie keer naar de moskee in Roosendaal gereden met een stoet busjes vol hulpgoederen uit Zeeland. Achter in de winkel liggen alweer vuilniszakken vol kleren te wachten om uitgezocht te worden voor een nieuw transport. Yeter komt handen tekort, letterlijk. ,,Mijn keuken is een troep, ik heb geen tijd gehad om op te ruimen. Het werk in de bakkerij gaat ook door.”