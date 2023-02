Zeeland telt 105 eeuwelingen. Maar is het leven nog wel leuk als je de 100 bent gepasseerd?

Zwalm Sportief op valentijn: maak een pittige fietstocht in de vorm van een hartje

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van valentijn. Zo fiets je in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen vanuit Zwalm door een groot deel van Oost-Vlaanderen om een hartje te vormen.

10 februari