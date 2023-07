Bij deze 6 chocola­tiers smul je van lekkere pralines in het Waasland en Dendermon­de

Op 7 juli vieren we Internationale Chocoladedag. De echte chocoholics hebben die datum al met stip aangeduid in hun agenda. Maar waar kan je nog terecht voor ambachtelijke pralines? En welke moet je dan zeker geproefd hebben? Onze redactie ging op zoek naar een aantal chocolatiers in het Waasland en Dendermonde. Van Chocolade-Atelier Vyverman in Sint-Niklaas tot House of Chocolate in De Klinge: hier kan je niet anders dan watertanden.