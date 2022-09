Woonproject ‘Residentie Den Uil’ moet Moerbeke sterker op de kaart zetten: “Stijlvolle en duurzame appartementen met oog voor kwaliteit”

MoerbekeProjectontwikkelaar Custombuild uit Wilrijk, gekend voor het bouwen van moderne, duurzame nieuwbouwprojecten, lanceert vandaag zijn nieuwe woonproject ‘Residentie Den Uil’ in Moerbeke. In 2025 zal de ontwikkelaar op de hoek van de Statiestraat en de Dorpvaart het nieuwbouwproject realiseren met 28 energiezuinige appartementen, georiënteerd rond een gemeenschappelijke tuin. Met de residentie zal Custombuild het masterplan ‘Moerbeke 2050' mee vorm geven.

De hoek van de Statiestraat en Dorpvaart vormt samen met de Ledestraat en Collemansbrug het kruispunt ‘Den Uil’, zoals gekend bij menig Moerbekenaar. Van 1950 tot 1980 was hier ook het bekende Café Den Uil gevestigd. De naam voor de nieuwe residentie was dus snel gekozen.

Een hedendaagse en levendige uitstraling

De residentie omvat in totaal 28 appartementen van 86 m² tot 167 m² met één tot drie slaapkamers en een eigen terras. Alle appartementen zullen georiënteerd liggen rond een gemeenschappelijke tuin. “Het project oogt bijzonder hedendaags en heeft een levendige uitstraling. Visueel-vormelijk is er bewust gekozen voor een beeldbepalende architectuur”, vertelt Philippe Lambregts, medezaakvoerder van Custombuild. “Het karakter van de residentie wordt gekenmerkt door de vele ramen die voor een mooie lichtinval en een natuurlijk gevoel van ruimte zorgen. De gemeenschappelijke tuin versterkt dat gevoel nog. Ook over de beplanting werd goed nagedacht. Zowel in de gemeenschappelijke tuin als in de voortuinen worden diverse streekeigen bomen aangeplant. Op de zijdelingse perceelgrens in de Dorpvaart komt ook een groenscherm dat de nodige privacy biedt.”

Op de ondergrondse verdieping van de gebouwen komen verschillende autostaanplaatsen, fietsstalplaatsen, private bergingen, een gemeenschappelijke afvalberging en meterlokalen. Er wordt ook stroom voorzien zodat er eventueel een laadpaal geplaatst kan worden voor elektrische wagens. Ook bovengronds komen extra staanplaatsen voor auto’s en fietsen.

Volledig scherm 'Residentie Den Uil' in Moerbeke. © Custombuild

Energiezuinige verwarming en verluchting

Bij de bouw van ‘Residentie Den Uil’ wordt sterk ingezet op duurzaamheid. Elk appartement is perfect geïsoleerd en voorzien van moderne verluchtingssystemen en zuinige vloerverwarming aangesloten op warmtepompen. “Alle appartementen hebben een E30 E-peil, ook wel BEN 30 genoemd: ze verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Voor de infiltratie van regenwater komt er een wadi op het terrein”, aldus Sébastien François van Custombuild. “Een bijkomend voordeel van een BEN 30-woning is dat je als eigenaar tijdens de eerste vijf jaar 50 procent korting krijgt op je onroerende voorheffing.”

Masterplan ‘Moerbeke 2050'

‘Residentie Den Uil’ zal het masterplan ‘Moerbeke 2050', een brede visie op hoe de gemeente er in de toekomst kan uitzien, mee vormgeven. In het verleden werd de identiteit van Moerbeke sterk bepaald door de aanwezigheid van de Suikerfabriek. Sinds die er niet meer is, werkt de gemeente aan een nieuw gezicht om Moerbeke sterker op de kaart zetten als woondorp, groengebied en recreatieve hotspot. ‘Residentie Den Uil’ wordt het eerste architecturale hoogstandje dat te zien is voor al wie via de E34 Moerbeke binnenkomt. Het nieuwbouwproject past in de geplande herinrichting van het kruispunt, met nieuwe fietspaden in de Statiestraat, aangepaste voorrangsregels en een grotere verkeersveiligheid.

De residentie wordt gerealiseerd in samenwerking met architectenbureau Verret uit Schilde. Custombuild start vandaag met de verkoop van de appartementen. De voorbereidende werken starten in 2023. Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen met Custombuild via 03/376.15.50 of info@custombuild.be.

