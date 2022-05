Wonen aan het water? Dan is dit Durabrik-project bij de Moervaart iets voor jou

Leven op een rustige plaats met een adembenemend uitzicht. Dat is wat je van het nieuwe Durabrik-project ‘De Zoete Vaart’ in de Terweststraat in Moerbeke kan verwachten. “Momenteel gaat de laatste van de vier residenties in verkoop. Je kijkt er uit over het water van de Moervaart en de velden aan de overkant”, aldus Yves Baluwé en Peter Patteet, die voor de projectontwikkelaar werken. Ontdek hier wat het project nog meer te bieden heeft.

• Urban villa’s

Het project bestaat in totaal uit vier urban villa’s. Je hebt de keuze uit appartementen met één of twee slaapkamers. “Elke appartement heeft een gezellige open keuken, een mooie leefruimte en handige berging. Op je ruim zuidgericht terras geniet je van elk zonnestraaltje en het licht stroomt ook rijkelijk binnen op het ritme van de seizoenen”, zegt Yves.

• Locatie met een geschiedenis

“De naam van de residenties aan de Moervaart vormt een knipoog naar het verleden. Vroeger stond daar de oude suikerfabriek van Moerbeke”, gaat Peter verder. “Nu is de site een ‘zoete’ verleiding voor wie graag rustig woont in een landelijke omgeving. De oude fabriekssite krijgt in de komende jaren een nieuwe bestemming om een echte toplocatie te worden in het Waasland.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © Durabrik

Volledig scherm © Durabrik

• Goed bereikbaar

En het project ligt alvast op een zeer goede locatie. Twee minuten rijden en je bent in het centrum van Moerbeke. Met de bus is ook de rest van het Waasland goed bereikbaar. Gaan shoppen in Sint-Niklaas of Beveren, of de E34 nemen naar Antwerpen, het is allemaal vlot mogelijk. Al hoef je voor je wekelijkse boodschappen en ontspanning natuurlijk niet ver te gaan want ook dichtbij heb je alles bij de hand. Als je met de fiets gaat, kan je die na de rit kwijt in een overdekte fietsenstalling.

• In de natuur

“Maar de grootste troef van ‘De Zoete Vaart’ is misschien wel de rust van de natuur”, zegt Yves. “Vanuit je appartement heb je een uitzicht over de vaart en de velden. Iedere unit beschikt ook over een mooi leefterras en als dat niet genoeg is, heb je ook nog de prachtig aangelegde parktuin. In de regio zijn er voor de echte natuurliefhebber ook polders, bossen en rivieren.”

• Interessante investering

Verder zijn de appartementen perfect geïsoleerd en zijn ze uitgerust met vloerverwarming. “Daarbij zorgt het gebruik van duurzame materialen en technieken ervoor dat je aan het einde van de maand slechts een beperkte energiefactuur in de bus krijgt en dat je op deze mooie plek duurzaam kan wonen”, aldus Peter. “Ook als investering kan het dus zeker tellen”, zegt Yves tot slot.

Wil je meer informatie over deze woondroom aan de vaart? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm De appartementen beschikken over een mooi terras. © Durabrik