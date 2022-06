Witte rook voor nieuwe locatie recyclagepark: “Grondenruil maakt verhuis naar site suikerfabriek mogelijk”

Het Moerbeekse recyclagepark zorgde de voorbije jaren al meermaals voor beroering. Een deel van de buurtbewoners kon zich niet langer verzoenen met de overlast die het park met zich meebrengt. ”De gemeente had sowieso voorzien om het recyclagepark te vernieuwen, omdat we de huidige locatie in een woongebied zelf niet ideaal vonden”, zegt schepen voor omgeving Koen Mertens (Open Vld). Omdat de vergunning echter afliep en een nieuwe locatie er nog niet was, vroeg en kreeg de gemeente een vergunning voor beperkte duur tot half 2025. “In een constructieve dialoog zijn de buren akkoord gegaan met deze tijdelijke verlenging, mits een aantal milderende maatregelen.” Zo wordt er maandag niet meer gewerkt op het recyclagepark en werden containers verplaatst naar het middeneiland met open deuren zodat mensen hun afval op de bodem kunnen plaatsen in plaats van het in de lege containers te storten. “Maar laat ons duidelijk zijn: we willen zo snel mogelijk naar een nieuwe locatie, en nu hebben we dus ook die locatie op de voormalige suikersite”, aldus Mertens.

Grondenruil

De gemeente ruilt de locatie van het huidige recyclagepark met het nieuwe perceel en betaalt daar bovenop 250.000 euro. Tot wanneer het nieuwe recyclagepark in gebruik wordt genomen, huurt de gemeente het huidige terrein van de nieuwe eigenaar. Die zal op de site in de toekomst wellicht een woonproject inplannen, want het gebied is gelegen in woonzone. “Deze overeenkomst is voor de gemeente financieel het meest interessant omdat we zo geen externe financiering nodig hebben, en we ook financieel voordeel halen uit een verhuis op zo kort mogelijke termijn”, aldus nog Mertens. De verhuis van het huidige recyclagepark naar de nieuwe site zal zich ten vroegste afspelen in de eerste helft van 2024.

De gemeenteraad keurde meteen ook het lastenboek goed voor aanstelling van een ontwerper. “Er zal ook een nieuwe loods voor de technische dienst op dezelfde locatie komen. We hebben met Lokeren al de afspraak dat als de fusie definitief is, er een lokale antenne voor de technische dienst in Moerbeke blijft.”

