Winterwandeling in Turfmeersen

“Onderweg en in het natuurgebied doen we zoveel mogelijk winterse observaties. Op de Turfmeersen bekijken we de Moereloop en de resultaten van het beheer. Een verrekijker is een goede hulp. Stevige wandelschoenen (bij regenweer zelfs laarzen) zijn aangewezen”, zegt Frans Goris van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede. De namiddag wordt afgesloten in de schuur met mogelijkheid tot warme soep, koffie en gebak en een drankje, waaronder het Natuurpuntbier Gageleer. Honden zijn niet toegestaan op de wandeling. De wandeling vertrekt aan de Terwestbrug.