Wegen en Verkeer zet licht op groen voor verlenging parallelweg E34: “Perspectief voor Kruisstraat als rustige woonbuurt”

Het was Martine Dieleman (CD&V+) die naar een stand van zaken polste op de jongste gemeenteraad. Schepen Stijn Deschepper liet weten dat het gemeentebestuur een principiële goedkeuring ontving van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de plannen. Voor een effectieve timing van de uitvoering is het momenteel nog koffiedik kijken. “We zijn hoopvol dat men snel kan overgaan tot actie. Dit biedt in elk geval het perspectief dat de Kruisstraat een rustige woonstraat kan worden.” Dieleman informeerde wanneer de ontdubbeling van de riolering in de Kruisstraat zou plaatsvinden. “Logischerwijze zullen die pas plaatsvinden eens de werken aan de parallelweg zich voltrekken. Het zou immers jammer zijn dat achteraf blijkt dat we daardoor nog aanpassingen moeten doen”, aldus Deschepper. De CD&V+-fractie drong er tot slot op aan om de buurt goed op de hoogte te houden over de werken.