Waarom staken de Zeeuwse ziekenhuismedewerkers eigenlijk niet?

Volgens woordvoerders van vakbonden FNV en CNV heerst er wel degelijk onvrede bij de medewerkers van ADRZ en ZorgSaam. ,,Het gist en het borrelt ook in Zeeland”, zegt Manon van Essen van CNV Zorg & Welzijn. ,,Maar dat heeft nog niet geleid tot een actiecomité in de Zeeuwse ziekenhuizen. ,,Het loopt wat dat betreft iets achter.”

Veiligheid van patiënten mag niet in gevaar komen

Ziekenhuismedewerkers kunnen niet van de ene op de andere dag besluiten om te gaan staken. Ze moeten eerst een actiecomité vormen en zich tijdig melden bij hun ziekenhuisbestuur. Er moeten draaiboeken gemaakt worden hoe de zorg er per afdeling uitziet. De veiligheid van patiënten mag niet in gevaar komen. Van Essen: ,,Het is een heel formeel juridisch traject, waarin allerlei afspraken gemaakt worden. Dat proces is in Zeeland niet op tijd klaar, maar we sluiten niet uit dat medewerkers van ADRZ en ZorgSaam wel aansluiten bij eventuele latere acties.” ZorgSaam en ADRZ laten weten dat zich nog geen actiecomité gemeld heeft.