Vroegochtendwandeling in het Heidebos

Gert Du Cheyne, conservator van het Heidebos en Geert Spanooghe, beide doorwinterde ornithologen met kennis van gigantisch veel vogels in België en ver daarbuiten, nemen je mee op vogelspotting door het Heidebos. “Natuurlijk gaat het niet alleen om vogels maar ook over de ontwakende natuur. Het is nog vroeg maar misschien krijgen we de eerste vlinders te zien”, klinkt het.